Pro Evolution Soccer 2018: disponibile il Data Pack 3.0 gratuito con nuove divise e update

ha annunciato oggi l’arrivo delper Pro Evolution Soccer 2018 , disponibile gratis per le piattaforme PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 3, Xbox 360 e Steam.

Il nuovo aggiornamento vede l’aggiunta delle nuove divise da gioco ufficiali di 11 nazionali, che includono Germania, Giappone, Belgio, Colombia, Uruguay, Spagna, Italia, Irlanda del Nord, Argentina, Galles e Repubblica Ceca.

Il Data Pack 3.0 di Pro Evolution Soccer 2018 vede la presenza di aggiornamenti anche per quanto riguarda l’aspetto di molti dei giocatori delle squadre partner tra cui: Lionel Messi, Luis Suarez, Philippe Coutinho, Nélson Semedo, e Paulinho di FC Barcellona, Mauro Icardi, Roberto Gagliardini, Borja Valero e Dalbert Henrique dell’Inter così come altri calciatori di Liverpool FC, Valencia CF e AC Milan.

Konami si avvale di una tecnologia di scansione 3D allo stato dell’arte, in grado di ricreare nei minimi dettagli i visi e le espressioni dei calciatori

Altri nuovi contenuti del Data Pack 3.0 sono:

4 scarpini Adidas

3 scarpini Nike

2 scarpini Puma

Il pallone ufficiale della finale di Kiev di UEFA Champions League di Adidas

Il pallone ufficiale della League 1 2017 di uhlsport

Pro Evolution Soccer 2018 è disponibile per PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 3 e Xbox 360. Il gioco è disponibile anche per piattaforma PC (tramite Steam) in una versione migliorata sia in termini di estetica che di contenuti che garantisce lo stesso livello qualitativo delle versioni console.