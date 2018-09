Pro Evolution Soccer 2019 in offerta su Amazon.it a 51 euro!

Primo calo di prezzo temporaneo per Pro Evolution Soccer 2019 su Amazon: il gioco di calcio Konami viene ora proposto nelle versioni PlayStation 4 e Xbox One al costo di 51 euro anzichè 69.99 euro, con un risparmio pari a 18.99 euro sul prezzo di listino.

Si tratta di una bella occasione per acquistare la nuova edizione di PES a prezzo ridotto:

Compra PES 2019 per PS4 - 51 euro

Compra PES 2019 per Xbox One - 51 euro

La promozione di Amazon.it è valida solamente per un periodo limitato e in ogni caso fino ad esaurimento scorte, se siete interessati vi consigliamo dunque di approfittarne.

Pro Evolution Soccer 2019 è stato pubblicato il 30 agosto scorso, nella recensione il nostro Giuseppe Arace premia il gioco di calcio Konami con queste parole: "Squadra che vince non si cambia: è quello che per adesso ci sembra il mantra che Konami ha deciso di adoperare nello sviluppo di PES 2019. La nostra prova ci ha confermato la natura profondamente derivativa di questo capitolo nei confronti dell’edizione precedente. Per sopperire alla mancanza di una licenza prestigiosa come quella UEFA, oltre che alla presenza di qualche partnership esclusiva, il team di sviluppo ha deciso di puntare tutto sull’evoluzione dei punti di forza del gameplay: pad alla mano, PES 2019 regala una sensazione di grande realismo, che si esplica tanto nelle animazioni quanto nella gestione del pallone derivata dal sistema del First Touch Impact e dai miracoli compiuti dal connubio composto dal Fox Engine e dall’Enlighten. Tutti questi elementi contribuiscono anche a rendere il comparto visivo della produzione uno spettacolo mozzafiato, fatto di volti ricreati perfettamente e di atmosfere parecchio immersive."