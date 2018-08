Pro Evolution Soccer 2019: Konami rinnova l'accordo con A.C. Milan

Konami Digital Entertainment e AC Milan hanno prolungato l’accordo di partnership, siglato lo scorso anno. Konami rimarrà Official Football Video Game Partner del Club rossonero anche per le prossime due stagioni per permettere ai tifosi di vivere, attraverso il marchio PES, le emozioni che regala il calcio.

Le leggende del Milan che verranno incluse nel gioco saranno presto annunciate. Il Milan, fondato nel 1899, è il team che vanta il maggior numero di trofei internazionali essendosi laureato Campione d’Europa sette volte, vincendo la Coppe delle Coppe due volte ed essendosi aggiudicato cinque Supercoppe Europee. L’accordo permetterà di avere i giocatori della squadra perfettamente ricreati in PES 2019 grazie al sistema di scansione 3D proprietario di Konami. Il publisher giapponese ha ottenuto anche il completo accesso a San Siro per poter riprodurre, in modo estremamente preciso, ogni caratteristica dello stadio e le dimensioni esatte del campo di gioco.

Il sistema di scansione 3D permetterà, non solo di avere una perfetta riproduzione dei volti di giocatori come Lucas Biglia, Alessio Romagnoli e Gianluigi Donnarumma, ma anche di riproporre in maniera totalmente realistica i loro movimenti, lo stile e le capacità tecniche che li caratterizzano. Il Milan è incluso nella demo di PES 2019, scaricabile gratuitamente per piattaforme PlayStation4, Xbox One e PC Steam. Konami continuerà ad avere visibilità sui led a bordocampo nel match-day, mentre PES 2019 sarà presente sui maxi schermi dello stadio con video personalizzati. Ulteriori iniziative saranno attivate nelle diverse location rossonere tra cui i Centri Sportivi di Milanello e Vismara.

“Siamo molto felici di continuare la collaborazione con Konami in veste di partner ufficiale di AC Milan, un partner capace di riprodurre al meglio l’essenza della nostra squadra in PES 2019,” ha commentato Lorenzo Giorgetti, Chief Commercial Officer dell’AC Milan. “Siamo contenti di offrire ai nostri tifosi l’opportunità di vedere i giocatori e San Siro così perfettamente riprodotti all’interno del gioco.”

“AC Milan è una delle squadre più importanti e titolate nel mondo del calcio, siamo felici di aver rinnovato questa partnership.” Ha affermato Jonas Lygaard, Senior Director Brand & Business Development di Konami Digital Entertainment B.V. “Konami si sta impegnando a lavorare con le più grandi squadre del mondo tra cui l’AC Milan, un club dalla storia gloriosa e con una rosa di giocatori di grande talento.”

PES 2019 sarà in vendita per PlayStation 4, Xbox One e PC Steam il 30 agosto, la demo gratuita è già disponibile per il download su tutte le console. PES 2019 sarà disponibile nei negozi in due versioni, con l’ambassador mondiale Phillippe Coutinho sulla copertina e David Beckham in una edizione speciale con contenuti bonus per myClub. Sarà anche disponibile al lancio una versione solo digitale chiamata Legend Edition che avrà ancora più contenuti per myClub!