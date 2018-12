Pro Evolution Soccer 2019 LITE: la versione gratuita ha una data di uscita

I vertici di Konami annunciano la data di lancio ufficiale di Pro Evolution Soccer 2019 LITE, la versione free-to-play dell'ultimo capitolo della serie calcistica di PES. Il trailer confezionato per l'occasione dal colosso videoludico giapponese ci mostra gli elementi di gioco che caratterizzeranno questa edizione.

Nella sua versione LITE, PES 2019 promette infatti di offrire l'accesso senza limitazioni alla modalità MyClub del titolo base, con la presenza di un'ampia selezione di calciatori in attività e di stelle del passato come Beckham e Maradona.

Gli utenti potranno inoltre sbloccare i nuovi Giocatori in Risalto, le cui abilità saranno influenzate dalle prestazioni effettuate negli incontri della settimana precedente con delle modifiche (sostanziali o leggere) dei parametri.

Diversamente dalla versione gratuita di PES 2018, nella versione LITE di Pro Evolution Soccer 2019 troverà spazio anche la modalità Modifica che ci permetterà di personalizzare squadre, giocatori, stadi e divise attingendo alla libreria digitale del gioco base.

PES 2019 LITE sarà disponibile dal 13 gennaio su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Come ogni buon free-to-play che si rispetti, anche l'ultima fatica freemium di Konami si appoggerà a un negozio interno per le microtransazioni facoltative di elementi estetici, pacchetti aggiuntivi e boost di esperienza.