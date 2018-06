Pro Evolution Soccer 2019: nuovo trailer interamente dedicato a David Beckham

A pochi giorni dalla pubblicazione del trailer di Pro Evolution Soccer 2019 dedicato all'E3 2018, Konami torna alla carica con un nuovo filmato promozionale interamente incentrato sulla stella indiscussa della produzione, David Beckham!

Il video si concentra sui lavori di motion capture effettuati per dare alla versione digitale del campione inglese, mostrando l'incredibile somiglianza - sia nell'aspetto che nelle movenze - con la controparte reale. Potete ammirarlo in cima a questa notizia, buona visione!

Pro Evolution Soccer 2019 introdurrà 11 nuove abilità specifiche che aumenteranno l'esclusività dei calciatori, come il cambio direzione a 180°, il passaggio no-look, pallonetto mirato, tiri a scendere e tiri a salire, portando il totale a 39. La fluidità dei dribbling è ora basata su una varietà di fattori, come la posizione del giocatore e del pallone lungo la linea difensiva, la precisione dei movimenti per fintare sui lati e la consapevolezza della vicinanza dell'avversario quando ci si gira. Un'altra aggiunta significativa è la Fatica visibile, ovvero un sistema della resistenza rielaborato e ricalibrato. I giocatori daranno chiare indicazioni visive quando sono stanchi, e il livello di resistenza influenzerà il loro modo di giocare.

Cogliamo l'occasione per ricordarvi che Pro Evolution Soccer 2019 verrà pubblicato il prossimo 30 agosto su PlayStation 4, Xbox One e PC in tre differenti versioni: Standard, David Beckham e Legend Edition. Konami non si è ancora espressa su un'eventuale versione per Nintendo Switch.