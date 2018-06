Pro Evolution Soccer 2019 si mostra nel trailer dell'E3 2018

All'E3 2018, che apre ufficialmente i battenti oggi, è presente anche Konami con il suo Pro Evolution Soccer 2019. La casa giapponese ha quindi ben pensato di pubblicare un nuovo trailer interamente dedicato alla fiera losangelina.

Sulle note di Jungle degli X Amassadors, il filmato offre una panoramica esauriente di tutte le principali caratteristiche della produzione, come gli stadi su licenza, le 11 nuove skill a disposizione dei calciatori (come il doppio tocco, il passaggio senza guardare, ecc), la modalità MyClub, i campioni del passato e i campionati su licenza. Potete ammirare il trailer in apertura di notizia, buona visione!

A partire da quest'anno Pro Evolution Soccer 2019 dovrà fare a meno dell'UEFA Champions League, la cui licenza è passata nelle mani di EA Sports e del suo FIFA 19. Pochi giorni fa, inoltre, abbiamo scoperto che è stato anche interrotto il contratto che legava la serie ai tedeschi del Borussia Dortmund. In ogni caso, vi ricordiamo che Pro Evolution Soccer 2019 verrà pubblicato il prossimo 30 agosto su PlayStation 4, Xbox One e PC in tre differenti versioni: Standard, David Beckham e Legend Edition. Quale acquisterete? Ancora nessuna notizia, invece, per l'eventuale edizione per Nintendo Switch.