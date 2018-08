Pro Evolution Soccer 2019 è stato accolto con entusiasmo da Famitsu

Mancano ancora diversi giorni alla pubblicazione di Pro Evolution Soccer 2019, ma la redazione del magazine giapponese Famitsu ha già avuto modo di testarlo e recensirlo.

Il titolo calcistico di Konami è stato accolto dai redattori giapponesi con un eccellente 36 su 40 (9/9/9/9), una votazione molto alta che denota l'ottima qualità della produzione. Sarà interessante scoprire come verrà accolto dalla stampa occidentale, ma per questo dovremo attende qualche altro giorno. PES 2019 non è stato l'unico gioco recensito nel numero di Famitsu di questa settimana. A seguire trovate la lista completa.

Pro Evolution Soccer 2019 (PS4) – 9/9/9/9 [36/40]

Guns, Gore, & Cannoli 2 (Switch) – 9/8/9/9 [35/40]

Tennis World Tour (PS4, Switch) – 6/7/6/8 [27/40]

Spintires: Mud Runner (PS4) 0 7/8/8/7 [30/40]

Blade Strangers (PS4, Switch) – 7/7/8/7 [29/40]

Border Break (PS4) – 9/8/10/9 [36/40]

Fragment of Marine (Switch) – 7/7/7/7 [28/40]

Haunted Dungeons: Hyakki Castle (PS4, Switch) – 7/7/6/7 [27/40]

Little Dragons Cafe (PS4, Switch) – 8/8/8/7 [31/40]

Piofiore no Banshou (PS Vita) – 8/8/7/8 [31/40]

Psyvariar Delta (PS4, Switch) – 8/7/8/8 [31/40]

World End Syndrome (PS4, Switch, PS Vita) – 8/8/8/8 [32/40]

Cogliamo l'occasione per ricordarvi che Pro Evolution Soccer 2019 verrà pubblicato il prossimo 30 agosto su PlayStation 4, Xbox One e PC nelle edizioni Standard, David Beckham e Legend Edition. Nel frattempo, potete ingannare l'attesa scaricando la demo gratuita dagli store della vostra piattaforma preferita.