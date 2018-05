Pro Evolution Soccer 2019 verrà svelato ufficialmente il 9 maggio

Dopo i primi dettagli trapelati nelle scorse settimane, finalmente Konami si prepara a svelare ufficialmente Pro Evolution Soccer 2019 il 9 maggio, così da presentare le novità più importanti in arrivo nel nuovo capitolo della serie calcistica.

Il breve teaser trailer pubblicato in calce alla notizia parla chiaro: il full reveal di Pro Evolution Soccer 2019 verrà ospitato mercoledì 9 maggio, così da svelare ufficialmente il nuovo capitolo della serie calcistica targata Konami. Con ogni probabilità, in questa occasione potremo conoscere la finestra di lancio, le novità introdotte in termini di contenuti e gameplay, le eventuali migliorie tecniche e le modalità di gioco incluse.

Basandoci sulle informazioni trapelate dal PlayStation Store di Hong Kong, tuttavia, possiamo aspettarci l'aggiunta di numerose leghe su licenza, una modalità MyClub profondamente rivisitata e l'introduzione di 11 nuove caratteristiche abilità per i calciatori, oltre al supporto 4K e HDR per le console mid-gen. Attesi diversi miglioramenti anche per la gestione dei tiri e le animazioni, per quello che si preannuncia un nuovo capitolo abbastanza ricco in termini di novità.

Per saperne di più, comunque, non rimane che attendere il 9 maggio, data in cui Konami svelerà ufficialmente Pro Evolution Soccer 2019. Cosa vi aspettate dal nuovo calcistico della compagnia giapponese?