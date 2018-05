Pro Evolution Soccer 2019: al via i preordini di Standard, David Beckham e Legend Edition

Poco dopo l'annuncio ufficiale di Pro Evolution Soccer 2019 avvenuto poche ore fa, Konami ha svelato tutti i dettagli sulle differenti edizioni del gioco e ha dato il via ai preordini.

I giocatori potranno scegliere tra tre differenti edizioni: Standard, David Beckham e Legend Edition. In formato fisico sarà possibile acquistare solamente la Standard e la David Beckham Edition, mentre sulle piattaforme digitali verranno lanciate tutte e tre. Nel momento in cui vi scriviamo, Konami ha dato il via ai preordini esclusivamente per le edizioni digitali su PlayStation Store e Microsoft Store. Su Steam, invece, non risultano ancora disponibili.

Gli acquirenti della versione Standard otterranno David Beckham in prestito per 10 partite, con un contratto non prorogabile. Con la David Beckham e la Legend Edition lo otterranno invece in via definitiva. Con l'edizione più costosa sarà anche possibile mettere le mani su una PES Legend. Le differenze, in ogni caso, non si fermano qui: per tutti i dettagli vi consigliamo di consultare il nostro articolo dedicato.

Pro Evolution Soccer 2019 uscirà il 30 agosto 2018 su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Konami ha confermato che non uscirà su PlayStation 3 e Xbox 360.