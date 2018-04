Pro Evolution Soccer: Konami e UEFA annunciano la fine della collaborazione

Konami e UEFA hanno annunciato che l'accordo sull'esclusiva relativa a Champions League ed Europa League terminerà il prossimo giugno, dopo dieci anni di onorata e proficua collaborazione da parte di entrambe le parti.

Le due competizioni calcistiche europee erano esclusiva della serie Pro Evolution Soccer dal 2008, l'accordo decennale è scaduto e Konami si "focalizzerà su altre aree, continuando ad esplorare metodi alternativi per poter collaborare con UEFA", come confermato da Jonas Lygaard, Senior Director of Brand & Business Development di Konami Digital Entertainment.

I diritti per UEFA Champions League ed Europa League saranno quindi liberi dalla stagione 2018/2019 e non è escluso che Electronic Arts possa "tentare il colpaccio", sebbene non ci siano ancora notizie a riguardo. Cosa ne pensate di questa decisione di UEFA e Konami?