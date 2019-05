Pro League di Rainbow Six Siege: il Team Empire approda alle Semifinali

Nella seconda sfida qualificatoria per le Semifinali della Pro League di Rainbow Six Siege in corso a Milano, il Team Empire supera 2 a 0 il più quotato collettivo eSport DarkZero nel corso di una gara che, per tutta la sua durata, ha entusiasmato gli spettatori dell'evento.

La sfida tra i pro player dei due famosi gruppi eSport di R6S, infatti, ha seguito un corso molto simile a quello del precedente Quarto di Finale che ha visto prevalere il team Fnatic della regione APAC su NORA-Rengo.

Gli Operatori guidati dal Team Empire non hanno avuto vita semplice contro la squadra schierata da DarkZero, come testimonia un ruolino di marcia di 8-7 e 7-3. Pur rispettando i pronostici della vigilia, quindi, la battaglia tra i due giganti della scena competitiva internazionale ha dato spettacolo e premiato la formula scelta dagli organizzatori dell'evento milanese.

In calce alla notizia trovate due tweet che mostrano i momenti salienti dello scontro tra DarkZero e il Team Empire che ha visto prevalere questi ultimi con un risultato di 2 a 0. Le Semifinali della Pro League di Rainbow Six Siege si terranno domani, 19 maggio, al Palazzo del Ghiaccio di Milano. La Season IX della Pro League di R6S mette in palio un montepremi totale di 626.000 dollari.