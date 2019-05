La Pro League di Rainbow Six torna il 12 agosto in Carolina del Nord

Ubisoft annuncia che il Six Major 2019 si svolgerà a Raleigh, Carolina del Nord, dal 12 al 18 agosto 2019. I biglietti per le finali dell’evento sono disponibili per l’acquisto a partire da ora.

Secondo evento esport più importante dell’anno dedicato al titolo, il Six Major di Raleigh riunisce i 16 dei migliori team della Rainbow Six Pro League provenienti da tutto il mondo, con un prize pool di 500.000 dollari. Al termine del group stage, dal 12 al 14 agosto, gli otto team qualificati si incontreranno nella fase finale del Six Major al Raleigh Convention Center, dal 16 al 18 agosto.

"Siamo entusiasti di poter ospitare il Rainbow Six Major e la sua appassionata community di giocatori e di fan", ha dichiarato Loren Gold, Vicepresidente del Greater Raleigh Convention and Visitors Bureau. "Gli esport e i videogiochi sono parte integrante del tessuto della nostra comunità da decenni. Non solo giochiamo e assistiamo agli incontri, ma alcuni dei titoli migliori del mondo sono nati qui. Raleigh offre la giusta combinazione di community, infrastrutture e desiderio di ospitare gli eventi esport più prestigiosi del mondo".

Di seguito il programma del Six Major di Raleigh:

Dal 12 al 14 agosto: Group Stage (non aperto al pubblico, si può assistere online)

16 agosto: Quarti di finale

17 agosto: Semifinale

18 agosto: Finale

Il Six Major di Raleigh si svolgerà dopo la finale della Stagione 9 della Rainbow Six Pro League, in programma a Milano dal 18 al 19 maggio. I 16 team qualificati al Major concorreranno per un prize pool di 500.000 dollari, portando il prize pool complessivo dei tornei ufficiali del 2019 a una somma mai raggiunta prima d’ora: 3.201.000 dollari.

L’evento fa parte del nuovo formato della Rainbow Six Pro League annunciato a gennaio 2018. Ogni anno è composto da due Stagioni di Pro League della durata di sei mesi (da giugno a novembre e da dicembre a maggio), separate da due Major; il tradizionale Six Invitational che si svolge a febbraio, e un torneo estivo, il Six Major, la cui prima edizione si è svolta l’anno scorso a Parigi.