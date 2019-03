I pro player criticano Epic per il nuovo format del Fortnite World Cup 2019

Cloak del FaZe Clan, Chap del Team Liquid e diversi altri attori della scena professionistica di Fortnite Battaglia Reale criticano la scelta compiuta da Epic Games per gestire le qualificazioni del Fortnite World Cup 2019 con il nuovo format del torneo.

Tali modifiche, che avverranno in coincidenza con la pubblicazione dell'aggiornamento 8.20 prevista nella mattina di mercoledì 27 marzo, coinvolgono un nuovo sistema di graduatorie competitive e l'introduzione di una modalità Arena con gare che avranno luogo per tutta la settimana fino a culminare nel weekend in semifinali e finali con montepremi da un milione di dollari.

Durante uno degli ultimi streaming effettuati su Twitch assieme agli altri membri del FaZe Clan, Dennis "Cloak" Lepore ha manifestato la sua frustrazione spiegando che, secondo il suo punto di vista e quello dei suoi amici, "le qualifiche online sono stupide. Io e Tfue ci siamo trovati in sei lobby su dieci senza giocatori professionisti, mentre le lobby di Vivid e 72hrs erano letteralmente piene di pro player in ogni partita".

Su queste pagine trovate un riassunto del regolamento del Fortnite World Cup 2019 e una scheda illustrativa che illustra tutte le altre novità dell'update 8.20 di Fortnite, atteso per questo mercoledì su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e sistemi mobile iOS e Android.