Pro Player di Fortnite bannato per aver fatto ruotare il piccone, ma poi si risolve tutto

Disavventura per il pro player di Fortnite Jack "sozmann" Lehane, che è stato bannato da Epic Games con l'accusa di "Match fixing", ossia di truccare le partite. Il giocatore però, 68esimo alla Coppa del Mondo di Fortnite e uno dei top player più conosciuti, si è sempre difeso dalle accuse.

Indagando a fondo, si è scoperto che il ban inflitto al giocatore era dovuto alla cosiddetta pratica del Pickaxe Swinging, di far ossia oscillare il piccone. È una sorta di segnale che soprattutto i pro player si fanno tra di loro quando non vogliono entrare in combattimento: a quel punto gli scenari sono due, se il giocatore risponde oscillando a sua volta il piccone, i due non combattono e continuano a giocare per i fatti loro cercando loot. Altrimenti la zona può diventare piuttosto calda.

Il giocatore si è difeso spiegando che la pratica è talmente comune che spesso i pro player nei loro video scrivono proprio "pickaxe swing at me", ossia invitano ad effettuare tale gesto per farsi riconoscere, e che ciò è ben distante dal concetto di "match fixing", che invece Epic aveva interpretato come illecito.

La situazione per fortuna si è risolta, e il giocatore non è più bannato con suo grande sollievo, dato che a brevissimo sono previste le fasi finali delle Fortnite Champion Series, e un ban di 14 giorni gli avrebbe impedito di partecipare.

Tutto è bene ciò che finisce bene insomma.

Nel frattempo, col prossimo aggiornamento dovrebbe arrivare finalmente l'evento di Natale di Fortnite.