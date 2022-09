Il pro player Jukeyz si risveglia dal coma e chiede se è già uscito COD Modern Warfare 2

Il peggio è passato per Liam James, giocatore professionista di Call of Duty noto come il soprannome di Jukeyz. Dopo essere stato indotto in coma farmacologico negli scorsi giorni dopo un arresto cardiaco, la star inglese si è ripresa dalla terribile situazione e, fa sapere la sua compagna Emily, è nuovamente cosciente.

Non solo, l'uomo si sente meglio al punto da chiedere ai medici se Call of Duty Modern Warfare 2 era già uscito: questa infatti una delle prime domande poste dal pro player come rivelato su Twitter dalla stessa donna. Per il resto, però, non ci sono ulteriori aggiornamenti sulle condizioni di Jukeyz e non è chiaro quando potrà essere effettivamente dimesso dall'ospedale, ma è probabile che novità in tal senso arriveranno presto da parte della stessa Emily.

Il fatto che abbia subito chiesto dell'uscita del nuovo COD lascia intendere come James voglia subito riprendere la sua attività competitiva dopo essersi lasciato alle spalle il grave problema di salute scaturito da un violento attacco d'asma. Il giocatore è molto noto a livello internazionale tra la community di COD Warzone, divenendone uno dei top streamer. Il suo talento gli ha inoltre permesso di entrare a far parte dei London Royal Ravens, uno dei più rilevanti team britannici della Call of Duty League. Poco prima dei problemi di salute, inoltre, Jukeyz è divenuto anche padre del piccolo Elijah.

Augurando una pronta e completa guarigione a Liam James, ricordiamo che COD Modern Warfare 2 sarà disponibile dal 28 ottobre 2022 su PC e console PlayStation e Xbox. Il titolo Activision ha già segnato un record, con la beta di COD Modern Warfare 2 divenuta la più giocata di sempre. Per maggiori approfondimenti potete leggere la nostra intervista agli autori di COD Modern Warfare 2, che ci hanno rivelato molti dettagli aggiuntivi sulle novità del multiplayer.