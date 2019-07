Pro player di League of Legends gioca per 30 ore e batte 2 record mondiali

Nell'oceanica scena competitiva di League of Legends, la pro player Hecaterina "Kinumi Cati" Eglise prova a distinguersi cimentandosi in una maratona ingame della durata di 30 ore che le permette di ottenere ben due record del mondo.

Annunciata la scorsa settimana, la maratona di LoL ha avuto luogo all'Hotel Shanghai di Delft, in Olanda, sotto la supervisione dei giudici dell'organizzazione internazionale del Guinness World Records.

Nonostante si sia impegnata a superare le 48 ore di gioco consecutive, Kinumi Cati ha resistito "solo" per 30 ore, un risultato comunque straordinario che le ha permesso di battere i precedenti record per "La maratona videoludica più lunga in un gioco del genere MOBA" e "La maratona più lunga di sempre in League of Legends".

Eppure, nel comunicato stampa che accompagna l'annuncio di questo record che rappresenta un vero e proprio guanto di sfida agli altri professionisti della scena eSport di League of Legends, Hecaterina Eglise ci tiene a precisare che a indurla a fermare la sua maratona non è stata la stanchezza, bensì un problema accorso durante la partita per via dei server di Riot Games che, a suo dire, sarebbero entrati improvvisamente in manutenzione. Nel lasciare a voi ogni commento ulteriore alla notizia, informiamo gli interessati che su queste pagine potete rivivere le emozioni della EVC League of Legends e delle Semifinali PG Nationals di LoL.