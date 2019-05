Il Pro Player XXiF bannato dalla Fortnite World Cup per cheating

Come vi avevamo già riportato sulle nostre pagine, Epic Games ha preso sotto esame il caso di XXiF, Pro Player facente parte del team Rise Nation che durante le qualificazioni per la fase finale della World Cup del celebre Battle Royale ha tenuto un atteggiamento alquanto sospetto in partita.

Durante le fasi iniziali di una match del torneo, il Pro Player ha eliminato in rapida successione due avversari, facendo sembrare estremamente semplice avere la meglio sugli altri giocatori - ricordiamo - professionisti. Un video pubblicato da "Highsky", un altro Pro Player, ha infine fornito una prova ad Epic Games delle azioni illecite di XXiF, che si era avvantaggiato dell'aiuto sleale di alcuni suoi amici nonostante stesse partecipando a dei match in modalità Solo. Nel frattempo, il giocatore aveva finanche incassato i 4.000 dollari per il suo secondo posto nella Coppa del Mondo e si era qualificato per le fasi finali di New York.

"Tutti i giocatori coinvolti riceveranno un ban e non saranno eleggibili per nessuno dei premi della Terza Settimana", è stato il verdetto emesso da Epic Games. "Questo gruppo include anche un giocatore che si sarebbe qualificato per le fasi finali di New York. Di conseguenza, oltre al ban competitivo e alla perdita del montepremi, questo giocatore perderà anche il suo posto alle Finali della Coppa del Mondo".

La posizione lasciata vacante da XXiF sarà assegnata al giocatore statunitense immediatamente successivo nella classifica della Coppa del Mondo di Fortnite.