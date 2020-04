Pro2Be Esports diventa startup innovativa dello sport virtuale

Pro2Be Esports Srl è la prima agenzia esports in Italia e si tratta dell’unica organizzazione specializzata nei videogiochi sportivi competitivi. La società, attualmente, gestisce più di 30 pro player come FIFA, eFootball PES, MotoGP, NBA2K e Tennis World Tour.

Il progetto, nato dall’idea dei tre soci fondatori, Roberto Forzano, Arcangelo Manfredonia e Fabio Battista, sin da subito si è contraddistinto come un laboratorio del talento. La startup fornisce infatti servizi di consulenza ad alto valore tecnologico ai pro players di cui gestisce inoltre i diritti di immagine e procura. Avvia dunque un ampio percorso di formazione e li valorizza fino a promuovere il loro ingaggio presso società sportive ed aziende.

Oltre a fornire supporto ai videogiocatori, lavora e collabora quindi con e per varie realtà dello sport tradizionale e le aziende di cui segue i progetti esports. I pro players assistiti dall’esports talent lab hanno raggiunto oltre 20 qualificazioni ad eventi in Italia e nel mondo.

Da menzionare la vittoria delle FIFA Italian Global Series ed i trionfi internazionali al torneo LQE di Atlanta su FIFA19 e del mondiale virtuale in MotoGP eSport 2019. I suoi talent hanno inoltre partecipato alla eChampions League 2019 e all’Europeo di PES19.

Nel 2020, ben 7 players sono stati convocati dalla eNazionale TIM Vision sia su Fifa che su eFootball PES2020. Pro2Be Esports infine è stata l’unica organizzazione italiana manageriale a prendere parte al Round Table della FIFA a Londra.

Oltre questi importanti risultati competitivi, l’AC Monza e Alessio Romagnoli, capitano dell’AC Milan e difensore della nazionale, hanno scelto Pro2Be per creare il loro team nel calcio virtuale. Grazie alla sua esperienza nel settore, la startup è anche Official Esports Partner del Genoa Cricket and Football Club e ha iniziato una collaborazione con il Cagliari Calcio per la eSerie A TIM 2019-20. Nella MotoGP, ha stretto una partnership con LCR Honda mentre l’assistito Andrea Saveri è diventato il nuovo pilota ufficiale di Ducati per la MotoGP eSport 2020.

La startup è stata inoltre protagonista del primo calciomercato esports. Portando al termine ben 6 operazioni di mercato in vista della eSerieA TIM 2019-20. Più che dei semplici procuratori, Pro2Be è infatti un’agenzia di esports management che fornisce alle aziende servizi a 360 gradi: dal team management, marketing e social media, sponsorship, intermediazione e consulenza nel settore.