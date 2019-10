ProbablyMonsters al lavoro su giochi AAA: nuova software house fondata da ex CEO Bungie

Harold Ryan, che ha in passato rivestito il ruolo di Presidente e CEO di Bungie, ha lanciato ProbablyMonsters, nuova realtà attiva nel settore dello sviluppo videoludico.

Nel corso di un'intervista concessa al The Hollywood Reporter, Ryan ha ufficialmente presentato la Compagnia, del quale è fondatore ed attuale CEO. Attiva in "modalità stealth" sin dal 2016, ProbablyMonsters conta oggi uno staff a tempo pieno di settanta persone e vede operativi due differenti team di sviluppo. Denominati rispettivamente Cauldron Studios e Firewalk Studios, questi ultimi hanno entrambi sede nella zona di Seattle e sono attualmente impegnati nella produzione di giochi AAA. Le nuove produzioni, la cui identità non è ancora stata svelata, sembrano aver già attirato l'attenzione: Harold Ryan riferisce infatti che i team hanno siglato "accordi AAA con importanti publisher".



Alla guida dei due team si trovano personaggi già noti all'interno dell'industria videoludica:

, attivo in passato presso Activision come general manager dell'unità Business di Destiny, è responsabile di Firewalk Studios; Dave Matthews, che ha in passato lavorato su IP quali God of War e Myst, è responsabile di Cauldron Studios;

Nel descrivere ProbablyMonsters, Harold Ryan ha evidenziato come la scelta di concentrarsi nello sviluppo di giochi ad alto budget sia legato ad una logica di. "Quando guardi a ciò di cui l'industria ha bisogno, - afferma - quando guardi agli stessi sviluppatori, loro hanno bisogno di un posto in cui possano costruire in modoun gioco AAA, ma anche un luogo dove possano sentirsidi avere un futuro [...]".