Split Screen di Borderlands 3: Gearbox promette di risolvere presto i problemi di lag

Tra i problemi di Borderlands 3 riscontrati dagli appassionati di sparatutto che hanno deciso di acquistare al lancio il kolossal di Gearbox, l'instabilità del framerate sperimentata con la modalità Split Screen su PlayStation 4 e Xbox One è di certo uno dei più fastidiosi.

Dalle pagine di IGN.com, i rappresentanti di Gearbox Software affermano di essere a conoscenza di questi problemi e promettono di intervenire quanto prima per risolverli o, quantomeno, per ridurli sensibilmente tramite le patch che saranno lanciate entro breve.

"Siamo consapevoli dei problemi dello Split Screen di Borderlands 3", ammettono i PR della software house statunitense prima di aggiungere che "a causa di ciò, i giocatori possono sperimentare un serio lag durante le fasi di combattimento più concitate o in sede di consultazione dei menù fruibili ingame attraverso il dispositivo ECHO".

Gli autori di Gearbox concludono il loro intervento con un consiglio rivolto a tutti coloro che desiderano divertirsi in multiplayer locale attraverso la modalità a schermo condiviso di Borderlands 3 in attesa di apprezzare i miglioramenti apportati dalle prossime patch correttive: "Mentre continueremo a lavorare per ottimizzare l'esperienza di gioco di Borderlands 3, consigliamo ai giocatori in Split Screen di effettuare tutti i preparativi alla battaglia (attraverso i menù ECHO, ndr) prima di lanciarsi nelle sfide più impegnative, in modo tale da non mettere in difficoltà il vostro compagno di squadra nel bel mezzo degli scontri a fuoco!".

Nella speranza che che le prime patch post-lancio di Borderlands 3 arrivino presto e contribuiscano a risolvere i problemi di bug e framerate del comunque splendido sparatutto a mondo aperto di Gearbox e 2K, vi rimandiamo alla lettura della nostra comoda guida di Borderlands 3 con tanti consigli per approcciarsi nel migliore dei modi alle sfide affrontate dai Cacciatori della Cripta su PC, PS4, Xbox One e, da novembre, su Google Stadia.