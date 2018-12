Problemi con i server di Fortnite, segnalati caricamenti lunghi e lag in Battle Royale

L'aggiornamento 7.10 di Fortnite sembra essersi rivelato parzialmente distruttivo: oltre ad aver messo fuori uso la modalità PvE Salva il Mondo, l'update ha portato in dote anche problemi tecnici in modalità Battle Royale.

Nello specifico vengono segnalati problemi generali di performance in Battaglia Reale, con caricamenti troppo lunghi e lag eccessivo, nonchè problematiche relative alla stabilità dei server e al login in alcuni casi. Un quadro generale non proprio positivo, Epic Games da parte sua ha annunciato di essere al lavoro per risolvere le problematiche evidenziate e riportare la situazione alla normalità.

Al momento Fortnite risulta quindi non operativo al 100% con problemi in Battle Royale e modalità Salva il Mondo completamente inaccessibile. Un brutto colpo per Epic, considerando anche l'imminente partenza dell'Evento di Natale Fortnite, al via mercoledì 19 dicembre. Vi aggiorneremo nelle prossime ore non appena avremo novità riguardo il perfetto funzionamento dei server del gioco.