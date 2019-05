FIFA 19 Down: problemi ai server EA, estesa la Weekend League di FUT

Nella notte si sono verificati dei seri problemi di connessione ai server di Electronic Arts che hanno impedito agli utenti di giocare ai titoli della compagnia. A giudicare dalle segnalazioni, il principale gioco colpito sembra essere FIFA 19, ma ci sono lamentele anche per Battlefield 5 e Battlefield 4.

Stando alle informazioni reperibili su Down Detector, i primi problemi si sono verificati nel pomeriggio di ieri 3 maggio, ma il picco di segnalazioni è arrivato tra le 22:00 e le 03:00 della notte scorsa. Electronic Arts è stata subito messa al corrente della situazione e ha cominciato a lavorare per ripristinare i server. Successivamente, la compagnia è intervenuto altre due volte su Twitter per assicurare di essere ancora impegnata alla risoluzione della problematica, che tuttavia non sembra ancora essere del tutto rientrata. Non a caso, su Down Detector continuano ad arrivare le segnalazioni dei giocatori impossibilitati a giocare.

A seguito di questi disservizi, Electronic Arts ha deciso di estendere di 24 ore la Weekend League di FIFA 19 Ultimate Team (sia per quanto riguarda l'iscrizione che per l'effettiva partecipazione). Il nuovo termine è fissato per le ore 8:00 di martedì 7 maggio. A voi come sta andando? Riuscite a giocare ai titoli della compagnia americana come FIFA 19? Fatecelo sapere nei commenti!

Aggiornamento ore 11:00: Electronic Arts afferma di aver risolto tutti i problemi di FIFA 19 Ultimate Team.