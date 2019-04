Problemi di copyright per la console Mad Box, il nome è già depositato

Problemi per Slightly Mad Studios, compagnia che ha inizio anno ha annunciato a sorpresa la sua console Mad Box. La piattaforma non si chiamerà però in questo modo in quanto l'azienda non può utilizzare il marchio, già depositato...

Il team di Project CARS ha provato a depositare i marchi MadBox e Mad Box già il 3 gennaio, ma la risposta dell'EUIPO (l'ufficio brevetti europeo) è stata negativa, in quanto esiste già una compagnia con lo stesso nome. Madbox Studio è una azienda francese che si occupa di giochi per piattaforme mobile, la compagnia si è apposta alla registrazione del nome alla fine di marzo e Slighty Mad ha ritirato la sua richiesta il 5 aprile, dunque la console è destinata a cambiare il suo nome commerciale.

C'è da dire che dopo una presentazione in pompa magna non si è saputo più nulla su questa console ed i reveal di PlayStation 5 e Google Stadia hanno relegato Mad Box nell'ombra... Vedremo se Slightly Mad svelerà nuovi dettagli nei prossimi mesi, il lancio sembra essere previsto non prima del 2021 o 2022, c'è tempo quindi per saperne di più.