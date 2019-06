Fallout 76: Bethesda non ha mai pensato di abbandonare il gioco, spiega Pete Hines

Interpellato dai giornalisti di GamesIndustry.biz sui problemi di Fallout 76, il vice presidente di Bethesda Softworks, Pete Hines, ha spiegato che l'azienda non ha mai pensato di abbandonare il progetto nonostante le difficoltà affrontate nel faticoso processo di sviluppo e nella fase post-lancio.

"Capisco che potrebbero esserci state delle persone tentate dall'abbandonare tutto, ma questo non rappresenta il nostro modo di fare", spiega ai suoi interlocutori il VP di Bethesda mostrandosi orgoglioso dell'atteggiamento assunto dalla compagnia e dichiarando che "ci abbiamo creduto. Il fatto che Fallout 76 non sia andato come ci aspettavamo, con tutti quei problemi che forse avremmo dovuto prevedere e che avremmo dovuto pianificare, non significa che non credevamo in ciò che il gioco era e che potrebbe diventare".

Fatta questa doverosa precisazione, Hines afferma inoltre che "quella dei Bethesda Game Studios è una squadra che ha lavorato a molte cose di grande successo e, a mio parere, rappresentano ancora uno degli studi di sviluppo più rispettati e premiati del mondo". Quanto alle motivazioni che hanno spinto l'azienda a proseguire lo sviluppo di Fallout 76, Hines spiega poi che "c'è un elemento di orgoglio in tutto questo, non volevamo smettere di svilupparlo e rinunciarvi per dimostrare che ci saremmo attenuti al piano a dispetto delle difficoltà incontrate, era un nostro dovere ed è il modo in cui facciamo le cose sia come editori che come sviluppatori".

Nel corso dell'E3 2019, Bethesda ha ribadito la volontà di continuare a supportare attivamente il loro controverso kolossal multiplayer post-apocalittico con l'introduzione dell'espansione Wastelanders di Fallout 76 e della modalità battle royale Nuclear Winter.