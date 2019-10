Problemi per Ghost Recon Breakpoint: impossibile accedere ai server di gioco

Il day one di Ghost Recon Breakpoint, purtroppo, non sta filando via liscio come i giocatori speravano. Come spesso accade per i titoli a sviluppo continuo fortemente basati sull'online, anche la nuova proposta di Ubisoft sta annaspando.

A giudicare dalle numerose segnalazioni reperibili in rete, sono moltissimi i giocatori impossibilitati ad atterrare sull'arcipelago di Auroa e costretti ad attendere, inermi, davanti alla scremata iniziale che li invita a continuare a pazientare. Le problematiche si stanno verificando su tutte e tre le piattaforme di gioco, senza alcuna distinzione particolare. Spesso, viene restituito l'errore SILENT-50001, che sta ad indicare delle difficoltà da parte dei server a gestire tutte le richieste d'accesso. Se sta capitando anche a voi, sappiate che non dipende dalla vostra rete.

Con un comunicato ufficiale affidato ai social e ai forum ufficiali, Ubisoft si è scusata e ha annunciato di essere alacremente al lavoro per trovare una soluzione e permettere a tutti i giocatori di cominciare l'avventura. Tale messaggio risale a circa un'ora fa, ma nel frattempo la casa francese non ha fornito ulteriori aggiornamenti. A voi come sta andando? Siete riusciti ad entrare in partita? Se non ci riuscite, potete approfittarne per leggere la nostra analisi di Ghost Recon Breakpoint in attesa della recensione.