Problemi per It Takes Two: il publisher di GTA fa causa a Josef Fares

Stanno emergendo nel corso delle ultime ore i dettagli della disputa legale tra Hazelight Studio e Take Two Interactive. Sembrerebbe infatti che l'azienda legata a Rockstar Games, studio di sviluppo di Grand Theft Auto, abbia fatto causa ai creatori di It Takes Two proprio per via del titolo del gioco cooperativo.

Chi ha seguito tutte le vicende legate all'ultima fatica di Josef Fares ricorderà che la causa tra le due parti non è una novità, sebbene in seguito all'arrivo del gioco sugli scaffali non vi furono conseguenze e tutto finì nel dimenticatoio. Sembrerebbe però che di recente sia tornata la volontà da parte di Take Two Interactive di riaprire la questione e di accusare la software house legata ad Electronic Arts per violazione di diritti d'autore. Qualche giorno fa gli sviluppatori hanno dichiarato di avere la situazione sotto controllo e di essere fiduciosi su una veloce risoluzione della problematica, sebbene non si possa prevedere come si evolverà la situazione. Sebbene si tratti di ipotesi improbabili, potremmo assistere addirittura ad un cambio di nome del gioco per evitare problemi legali da parte di Hazelight.

In ogni caso, pare che questa sia una strategia spesso utilizzata da Take-Two, azienda che fa causa a tutti coloro i quali utilizzano nomi anche solo vagamente simili al titolo del publisher o di marchi ai quali è legata, come Rockstar Games.

Avete già dato un'occhiata alla nostra recensione di It Takes Two?