Problemi per Lords of the Fallen 2, Defiant abbandona il progetto

Ancora problemi per Lords of the Fallen 2: lo studio Defiant Games ha abbandonato il progetto, ora interamente nello mani del publisher e sviluppatore polacco CI Games.

Secondo quanto riportato da alcuni siti russi, le due parti hanno stracciato il contratto legato a Lords of the Fallen 2 dopo che Defiant Games non è riuscita a realizzare un prototipo convincente per mostrare le meccaniche di gioco al pubblico ed agli investitori.

Lords of the Fallen 2 non è rischio cancellazione, il gioco verrà ora completato da CI Games, a meno che la compagnia non si affidi ad un diverso studio esterno in sostituzione di Defiant Studios. Annunciato nel 2015, Lords of the Fallen 2 era inizialmente previsto per il 2017 ma lo sviluppo è riparto da zero la scorsa estate sotto la guida di Defiant.

Adesso, un nuovo inizio per questo progetto decisamente travagliato che si spera possa uscire nel 2020 o 2021, al momento però CI Games non si è sbilanciata a riguardo.