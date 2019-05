Problemi di Lords of the Fallen 2: Defiant risponde per le rime a CI Games

I boss degli studi newyorkesi di Defiant smentiscono la ricostruzione degli eventi fornita da CI Games per illustrare i problemi sopraggiunti nello sviluppo di Lords of the Fallen 2 che, a detta di chi detiene la proprietà intellettuale di questa serie, derivano dalla decisione di Defiant di abbandonare il progetto.

Secondo quanto specificato da CI Games con un comunicato stampa tradotto da Eurogamer.net, "la risoluzione del contratto è stata presentata a causa di una inadeguata realizzazione del progetto da parte di Defiant. La qualità del lavoro svolto è stata inferiore al previsto e, nonostante i tre richiami che abbiamo compiuto per esortarli a migliorare la qualità nella fase di sviluppo, come descritto nell'accordo abbiamo voluto risolvere il contratto".

Il fondatore e amministratore delegato di Defiant, David Grijins, ha però un diverso parere al riguardo e lo esplicita dichiarando che "siamo categoricamente in disaccordo con il ritratto di Defiant Studios fatto da CI Games. Il team che stava occupandosi del progetto di CI Games era composto da sviluppatori estremamente talentuosi il cui lavoro ci supporta e rappresenta in pieno. Il nostro studio sa bene come realizzare giochi di qualità, come è evidente dai ruoli chiave ricoperti dai nostri autori in progetti come Just Cause 3, Call of Duty: Advanced Warfare , Far Cry 5, Devil May Cry (DmC) e molti altri titoli di alto livello".

Lo sviluppo di Lords of the Fallen 2, a dispetto di questo fosco futuro delineato dall'abbandono di Defiant, proseguirà sotto l'egida di CI Games, anche se non sappiamo quali riflessi potrebbe avere questo contrattempo sulla qualità finale del titolo e nelle tempistiche di commercializzazione su PC, PS4 e Xbox One.