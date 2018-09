Problemi per gli ex dipendenti di Telltale Games, emergono nuovi dettagli sulla chiusura

Nel weekend Telltale Games ha annunciato la chiusura dello studio di sviluppo e della divisione publishing, licenziando oltre 250 dipendenti e lasciando solo un piccolo team a occuparsi di Minecraft per Netflix, ultimato questo progetto la compagnia chiuderà definitivamente. Sembra ora però emergere un quadro non proprio piacevole...

Emily Grace Buck (doppiatrice di molti personaggi dei giochi Telltale) ha pubblicato su Twitter una serie di notizie poco rassicuranti: l'azienda è in bancarotta e per questo godranno di tutela solamente i 25 dipendenti rimasti e non gli oltre 200 membri licenziati, molti dei quali stanno già trovando un nuovo posto di lavoro presso altri studi, mentre altri sarebbero in forti difficoltà.

Attualmente sarebbero circa 250 i dipendenti rimasti senza alcuna forma di indennità, con l'assicurazione medica valida ancora per una settimana. La maggior parte dei dipendenti non avrebbe ricevuto lo stipendio di settembre trovandosi quindi in difficoltà, considerando l'elevato costo della vita a San Francisco (base di Telltale). Sembra inoltre che la bancarotta non sia stata una sorpresa per molti dei dipendenti, con i vertici della società ben al corrente della delicata situazione economica, dovuta apparentemente ad alcune spericolate manovre finanziarie effettuate negli ultimi tempi, tra cui numerose assunzioni per rinforzare un team già particolarmente numeroso.

Molte compagnie come Ubisoft, Blizzard e Sony Santa Monica si sono offerte di aiutare gli ex dipendenti di Telltale Games, al momento però non sappiamo quanti di questi abbiano effettivamente già trovato un nuovo impiego a 48 ore dal licenziamento. Lo studio ha cancellato tutti i progetti in corso, tra cui The Wolf Among Us 2 e Stranger Things, l'episodio 2 di The Walking Dead Final Season uscirà domani sugli store digitali, non sono previsti ulteriori episodi per la serie.