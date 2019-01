Problemi per PUBG Mobile in India: molti studenti sarebbero dipendenti dal gioco

Problemi per PUBG Mobile in India: i media del paese e numerose associazioni si sono scagliate contro il gioco, accusato di distrarre troppo i ragazzi e per questo principale indiato per i bassi voti scolastici di moltissimi alunni.

Una associazione per la tutela degli studenti nelle regioni Jammu e Kashmir ha chiesto la messa al bando di PlayerUnknown's Battlegrounds Mobile, affermando che "i ragazzi sono impegnati costantemente sul loro smartphone, giocano senza fare altro, richiediamo l'intervento del governo."

Stando ad un comunicato emesso da Raqif Makhdoomi (presidente dell'associazione) PUBG Mobile sarebbe capace di generare nei giovani studenti indiani una vera e propria dipendenza al pari di alcool, fumo e droga. Lo stesso si dice convinto di come il gioco sia di fatto la principale causa dell'abbassamento dei voti nelle due regioni citate poco sopra e chiede al governo di intervenire, dichiarandosi rammaricato per non aver ancora assistito ad interventi in tal senso.