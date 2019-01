Problemi per The Last Night, il team alla ricerca di nuovi fondi

Ripercorrendo il suo 2018 su Twitter, l'autore e produttore di The Last Night, Tim Soret, ha parlato purtroppo di alcuni problemi che stanno affliggendo il team Odd Tales e che potrebbero avere ripercussioni sullo sviluppo del gioco.

Soret fa sapere di "non poter parlare dei problemi che affliggono Odd Tales" e afferma che lo studio sta cercando nuovi investitori interessati al progetto. Tra le diffocoltà riscontrate si parla di "numerosi problemi economici e legali" che hanno costretto il team a cancellare anche la produzione di un nuovo trailer di The Last Night prevista per i Game Awards 2018. Il fondatore di Odd Tales ribadisce in ogni caso come il progetto non sia stato cancellato, sebbene al momento non ci siano dettagli sulla finestra di lancio e sulle tempistiche necessarie alla conclusione dei lavori.

The Last Night è stato annunciato all'E3 2017 per poi sparire dai radar, nell'estate 2018 il team aveva affermato che "lo sviluppo procede secondo i piani" ma appare chiaro come la compagnia si sia scontrata con enormi problematiche durante l'anno appena concluso.