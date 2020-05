I problemi al PlayStation Network sono un lontano ricordo, secondo Sony

Se avete vissuto l'intera generazione di PlayStation 3, allora sicuramente ricorderete le frequenti critiche mosse a Sony per la precarietà dell'infrastruttura del PlayStation Network, che ha cominciato a muovere i primi passi nel 2006.

All'epoca, ricordiamo, a differenza della concorrenza, il PlayStation Network poteva essere fruito in maniera completamente gratuita, anche nella componente multiplayer, divenuta a pagamento solo con l'avvento di PlayStation 4. Nella recente intervista concessa a GamesIndustry - che ha accompagnato l'annuncio dell'evento di presentazione dei giochi PS5 - il presidente e CEO Jim Ryan, oltre a parlare del futuro che ci attende, ha toccato anche questo argomento affermando con una certa sicurezza che sono stati compiuti degli enormi passi in avanti, e che quei problemi ormai appartengono al passato.

"Abbiamo profuso notevoli sforzi per assicurarci che il nostro network funzioni a dovere. Sono molto orgoglioso di dove siamo arrivati. I giorni in cui Sony veniva criticata circa la resilienza dell'attività di networking dovrebbero ora essere consegnati alla storia. I livelli di partecipazione della community sono ormai fuori scala, sia in termini di numero di persone collegate, sia per quanto riguarda il tempo trascorso giocando. E il network sta tranquillamente in piedi.

Di recente Sony ha limitato la velocità del traffico attraverso il PlayStation Network, una mossa attuata per salvaguardare l'integrità della rete nel periodo della quarantena, durante il quale milioni di persone sono rimaste a casa facendo ampio uso dei servizi di rete.