Problemi per Pokémon GO: rimossi i Pokémon Ombra e il Team Rocket

Solo due giorni fa su Pokémon GO era arrivata una novità piuttosto importante, con l'introduzione dei Pokémon Ombra e del Team Rocket, una funzione che avrebbe dovuto ravvivare l'estate degli tanti allenatori che ancora utilizzano l'app di Niantic.

Sembra però che le cose non siano andate per il verso giusto, visto che Niantic ha deciso di rimuovere, probabilmente in via temporanea, le nuove meccaniche di gioco e tuttora, nel momento in cui scriviamo, non c'è traccia dell'aggiornamento su Pokémon GO.

L'account ufficiale del gioco ha provato a spiegare la situazione con un tweet scherzoso, scrivendo: "Il Professor Willow ha notato che gli avvistamenti dei PokéStop in bianco e nero e dei Pokémon circondati da un'aura ombrosa si sono fermati all'improvviso. Questo fenomeno continua a generare guai quanto più a fondo indaghiamo".

I giocatori però non sembrano averla presa benissimo. In molti si sono stupiti della mancanza di chiarezza di Niantic, che non ha fornito spiegazioni e non ha avvertito per tempo del problema, per cui diversi giocatori hanno continuato a giocare come se niente fosse, cercando di catturare i Pokémon Ombra credendo che questi ultimi fossero semplicemente molto rari.

Staremo a vedere come reagirà la software house nei prossimi giorni, e se il nuovo aggiornamento del gioco tornerà disponibile. Voi che ne pensate?