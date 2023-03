Problemi su PS3 e PS Vita: impossibile scaricare giochi acquistati da PlayStation Store

Nonostante Sony abbia in passato confermato che PlayStation Store sarebbe rimasto su PS3 e PS Vita, risultando attivo ancora oggi su entrambe le piattaforme, nelle ultime ore si stanno moltiplicando le segnalazioni su gravi problemi in merito ai giochi provenienti dal negozio digitale nipponico sulle vecchie console PlayStation.

Sembra infatti che numerosi utenti non riescano ad installare i giochi PS3 e PS Vita comprati sul PlayStation Store: un messaggio di errore compare durante il download, di fatto bloccando qualunque progressione e costringendo i giocatori a doverlo ricominciare da zero. In alcuni casi sembra che l'installazione si completi dopo più tentativi, ma in altre circostanze il procedimento non viene completato nemmeno dopo multipli riavvii.

Non è chiaro al momento da cosa dipenda questo grosso inconveniente. Negli scorsi giorni Sony ha pubblicato un nuovo firmware per PS3, che si è limitato a migliorare le prestazioni di sistema, ma non è detto che i problemi attuali allo Store possano essere collegati a questo update considerato che anche su PS Vita sono emersi i medesimi inconvenienti. Non resta che vedere se Sony interverrà per risolvere la situazione a breve, sebbene chiaramente oggi le sue console più vecchie non siano certo una priorità.

State riscontrando anche voi problemi nel download di nuovi software dagli store su PS3 e PS Vita?