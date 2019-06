Problemi con una pubblicità di Watch Dogs Legion in Cina, Ubisoft si scusa

Il colosso francese Ubisoft ha chiesto scusa al governo di Hong Kong ed ai giocatori per un copy pubblicitario utilizzato su Facebook per promuovere Watch Dogs Legion, titolo annunciato la scorsa settimana all'E3 2019.

Dal 13 giugno scorsi molti cittadini di Hong Kong stanno protestando contro una legge che vuole imporre l'estradizione dei criminali in Cina, la pura è che questa possa di fatto essere utilizzata per mettere al sicuro i dissidenti politici di Hong Kong.

Negli stessi giorni è apparsa su Facebook una pubblicità di Watch Dogs Legion che ritrae e alcuni manifestati insieme alla seguente didascalia: "Non ci conosciamo, non ci siamo mai incontrati ma abbiamo un solo obiettivo, riprenderci la nostra città e il nostro futuro."

A destare scalpore in Asia è stata l'immagine utilizzata che mostra i manifestati con un ombrello, riferimento al Movimento degli Ombrelli del 2014, protagonista nella quale i manifestati utilizzavano proprio degli ombrelli per difendersi dai gas lacrimogeni della polizia. Molti manifestati cinesi hanno quindi criticato Ubisoft per i troppi riferimenti politici presenti in Legion e nei relativi banner pubblicitari.

La casa francese, dal canto suo, ha chiesto scusa a chiunque si sia sentito offeso, ribadendo tuttavia che Watch Dogs Legion è ambientato a Londra e non in Asia e che tutti i riferimenti che hanno causato malumori erano di fatto involontari.