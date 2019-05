Problemi durante i saldi su Epic Games Store, alcuni giochi sono stati rimossi

Nella giornata di ieri Epic Games ha lanciato gli sconti Epic Mega Sale sul suo store, scontando di 10 euro il prezzo di numerosi giochi attualmente in vendita e in preorder, tra cui Vampire The Masquerade Bloodlines 2.

A seguito dell'avvio degli sconti, molti giochi sono stati rimossi dallo store, tra questi troviamo proprio Vampire The Masquerade Bloodlines 2 e Oxygen not Included, mentre altri titoli come Bastion e Pyre riportavano prezzi in saldo errati.

Non è chiaro cosa sia esattamente accaduto, Epic Games ha pubblicato un messaggio nel quale afferma di "rispettare i partner che non vogliono prendere parte alle offerte di Epic Games Store", al momento dunque i due giochi citati qui sopra non sono disponibili per l'acquisto.

La compagnia ha fatto sapere in ogni caso che non ci saranno disservizi per i clienti, in caso di acquisti a prezzi non corretti l'ordine verrà comunque onorato. La prima ondata di saldi su Epic Games Store non sembra aver funzionato a dovere, ma per Epic si è trattato di una prova generale soggetta ovviamente a migliorie e cambiamenti in futuro.