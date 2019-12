Problemi di scorte per Nintendo Switch in USA in vista delle vacanze natalizie?

Ci troviamo nel periodo dell'anno più caldo per quanto riguarda le vendite di console e videogiochi, eppure sembra che Nintendo stia affrontando un problema di scorte per Switch negli Stati Uniti d'America: o, almeno, è quello che ci riferisce Benji-Sales.

Secondo il noto analista indipendente, in USA "i problemi di scorte per la versione standard di Nintendo Switch si stanno diffondendo sempre di più", pertanto le vendite complessive di dicembre potrebbero essere influenzate dal quantitativo di console rimanenti nei magazzini dei rivenditori in giro per il paese americano. Discorso diverso, invece, per Nintendo Switch Lite, che invece sarebbe disponibile in grandi quantità ovunque e in tutte e tre le colorazioni - grigia, turchese e gialla.

Trattandosi di un'informazione non ufficiale, vi consigliamo di prendere quanto affermato con le pinze. È pur vero, in ogni caso, che i problemi di scorte di Nintendo Switch non sono affatto una novità: durante il primo anno di commercializzazione (e anche oltre, specialmente in Giappone), la casa di Kyoto ha dovuto avere a che fare con una cronica mancanza di console nei negozi, per aver sottostimato la richiesta. Per stessa ammissione del presidente Tatsumi Kimishima, quasi nessuno nella compagnia si aspettava un successo di tale portata.