Problemi di stuttering per Elden Ring su PC: una mod potrebbe averli risolti

Sin dal lancio avvenuto nel febbraio 2022, Elden Ring ha avuto problemi di stuttering su PC che ancora non sono stati completamente risolti nonostante le varie patch pubblicate da From Software nel corso del tempo. Qualcuno però potrebbe aver trovato una soluzione efficace.

Ripartendo da un video dello youtuber thsea4021 che aveva descritto un metodo per migliorare il framerate su PC di Elden Ring, il modder DevourerPi ha dato vita ad una creazione amatoriale, disponibile su Nexus Mods, che permetterebbe di eliminare i problemi di stuttering una volta installata. La mod semplicemente imposta l'affinità della CPU una volta avviato il gioco, portando ad un consistente miglioramento nelle performance del gioco, molto più stabile, efficiente e soprattutto diminuendo in maniera drastica i fenomeni di stuttering, ancora presenti ma con una frequenza molto meno costante.

Grazie all'intervento dei modder, da subito molto attivi sul kolossal della compagnia nipponica nel tentativo di perfezionarlo sempre di più, in questo modo anche su PC l'esperienza offerta dall'ultima fatica di Hidetaka MiyazaSki diventa ancora più godibile e coinvolgente, permettendo ai fan di godersi Elden Ring al massimo della forma.

Stuttering a parte, nel frattempo l'opera di From Software ha ricevuto l'ennesimo riconoscimento come gioco dell'anno: Elden Ring è stato eletto GOTY dal New York Game Awards, allargando ulteriormente la sua collezione di premi.