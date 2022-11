Problemi tecnici per Pokémon Scarlatto e Violetto? Fan trova una soluzione inconsueta

Il lancio di Pokémon Scarlatto e Violetto non è andato liscio come l'olio, con diversi utenti che sono rimasti insoddisfatti della tenuta tecnica dei giochi di Nona Generazione appena pubblicati da Nintendo e Game Freak.

Alcuni giocatori hanno infatti già fatto richiesta di rimborso per i problemi tecnici di Pokémon Scarlatto e Violetto, ed effettivamente anche nella nostra recensione di Pokémon Scarlatto e Violetto facciamo notare come su questo specifico aspetto sia ormai difficile soprassedere. Qualcuno però si è messo all'opera per realizzare un proprio personale fix ai problemi emersi, illustrando in video come fare.

Attraverso un video TikTok, l'utente youroldpaljosh mostra la sua soluzione per ridurre al minimo gli inconvenienti tecnici, che consiste nel collegare Nintendo Switch ad uno schermo davvero piccolo, da 2,2 pollici, sfruttando delle specifiche prese che consentono di passare dall'uscita HDMI ad una audio/video composita. E facendo in questo modo, i bug, glitch e problemi visivi che caratterizzano le due opere sugli schermi maggiori sembrano quasi sparire.

Una soluzione inconsueta, a suo modo anche piuttosto ironica, suscitando anche qualche commento divertito da parte degli utenti TikTok che fanno notare come, forse, i giochi Pokémon per loro natura sono destinati ad offrire il loro meglio su schermi piccoli, come quelli di un Game Boy o del Nintendo DS. E' davvero così, oppure Game Freak e Nintendo troveranno una soluzione per il futuro della serie?