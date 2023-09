Ancora problemi per Xbox: dopo il grosso leak, ora Xbox Wire è offline

Nel corso della giornata di ieri, vi abbiamo a più riprese parlato del grosso leak che ha coinvolto Xbox, a causa del quale sono emerse tantissime informazioni riservate anche sull'hardware e sui giochi in arrivo in futuro. Dopo essere stata travolta da questo ciclone, ora Microsoft deve vedersela con un altro problema.

Da un po' di tempo a questa parte, il noto portale Xbox Wire è inaccessibile. Qualsiasi link conduca al sito in questione, riporta ad un messaggio secondo il quale il portale è in manutenzione. Si tratta di un piccolo aggiornamento rispetto a poco fa, quando tutti i link riportavano invece alla schermata di accesso di Wordpress, che viene utilizzato per pubblicare i contenuti sul portale che si dedica a tutte le notizie e gli aggiornamenti sulle console di casa Microsoft.

Al momento non sono stati diffusi dettagli in merito alla problematica e non è chiaro se si tratti di un semplice errore del sito, del risultato di un attacco hacker o di altro. L'unica cosa certa è che il sito non può essere visitato.

In attesa di scoprire dai diretti interessati cosa stia accadendo al sito ufficiale dedicato alle notizie a tema Xbox, vi ricordiamo che tra i numerosi leak emersi nelle ultime ore vi è anche quello sul nuovo controller Xbox con feedback aptico il cui nome in codice è Sebile.