Ancora problemi con Xbox Live: supporto Microsoft al lavoro

Dopo i malfunzionamenti di Xbox Live verificatisi nel corso della serata di mercoledì 28 agosto, gli utenti tornano ad evidenziare delle problematiche.

Ad ufficializzare l'effettivo manifestarsi di inattesi inconvenienti è, come già accaduto in passato, l'account Twitter ufficiale del supporto Xbox. Come potete infatti verificare direttamente in calce a questa news, è stato pubblicato un cinguettio dedicato, con cui si rassicurano gli utenti del fatto che Microsoft è al lavoro per risolvere al più presto la situazione. In particolare, gli utenti hanno segnalato difficoltà nell'accedere ad Xbox Live: il team di supporto promette che saranno condivisi ulteriori aggiornamenti sullo stato dei lavori di ripristino del servizio il prima possibile.

Come accaduto in passato, qualora foste interessati da malfunzionamenti, vi suggeriamo di consultare l'account Twitter ufficiale del supporto Xbox. Potete inoltre fare riferimento alla pagina dedicata allo stato di Xbox Live. Nel momento in cui scriviamo, quest'ultima indica come "Limitato" lo status dei servizi di base di Xbox Live, categoria nella quale rientrano le funzioni di "Accesso; creazione, gestione o recupero di un account; ricerca".