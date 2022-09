Prodeus: l'FPS in pixel art ispirato a Quake e DOOM ha una data su PC, console e Game Pass

Per non essere da meno di 3D Realms e del reveal della data di lancio di Wrath Aeon of Ruin, anche Humble Games e Bounding Box Software si affacciano in rete per annunciare il giorno in cui sarà finalmente possibile accedere alla versione finale dello sparatutto in pixel art Prodeus su PC, console e Game Pass.

Già disponibile da novembre 2020 in Early Access e con valutazione generale 'estremamente positiva' da parte dell'utenza di Steam, Prodeus è un progetto che pesca a piene mani dalla tradizione degli sparatutto in prima persona traendo profonda ispirazione da capolavori come Quake, Doom e Duke Nukem.

Il titolo cala gli appassionati del genere nei panni di un soldato del futuro incaricato di ripulire una stazione spaziale dalle orde di demoni e mostri deformi che l'hanno invasa. La peculiarità del titolo è la natura 'old school' del suo comparto grafico, con nemici ricostruiti in pixel art e delle ambientazioni piene zeppe di effetti particellari, esplosioni ed effetti di illuminazione.

La commercializzazione della versione 1.0 di Prodeus è fissata per il 23 settembre su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, con approdo dal day one nel catalogo di Xbox e PC Game Pass. A tal proposito, vi ricordiamo che su queste pagine potete leggere il nostro speciale sui giochi gratis di settembre su Xbox Game Pass, da Assassin's Creed Odyssey a Deathloop passando per la remaster di Ni No Kuni e Metal Hellsinger.