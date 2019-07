Producer di FromSoftware è fan di Pacific Rim: sogna una collaborazione con Del Toro

Masanori Takeuchi è parte del team di From Software: nel ruolo di producer ha seguito la realizzazione di, tra gli altri, Metal Wolf Chaos XD. E, a quanto pare, è un grande fan di Pacific Rim!

Nel corso di un'intervista concessa ad IGN.com nel corso dell'E3 2019, Takeuchi, sull'onda dell annuncio di Elden Ring, che ha visto la partecipazione dello scrittore George R.R. Martin, ha discusso di quale sarebbe la sua "collaborazione dei sogni".



La sua risposta ha coinvolto il noto regista Guillermo Del Toro! Secondo quanto dichiarato, infatti, il producer è un grande fan dei film di Pacific Rim, che secondo la sua visione hanno ben conciliato l'approccio ai "robot futuristici" tipico degli anime per ragazzi con un' "impostazione matura". Ha dunque aggiunto: "Ovviamente, noi stiamo lavorando su Metal Wolf Chaos, ed amiamo anche mech e robot - e pensiamo che un qualche tipo di collaborazione in quell'ambito sarebbe divertente". Tra le possibili manifestazioni di una partnership, Takeuchi ha evidenziato il potenziale che potrebbe avere un adattamento animato di Metal Wolf Chaos!



Ne approfittiamo per segnalarvi che il nuovo gameplay trailer di Metal Wolf Chaos XD ha finalmente resa nota la data di lancio del gioco, che approderà in Occidente il prossimo 6 agosto, su PC, Playstation 4 ed Xbox One.