Persona impiegherà l'arte generata da IA? Ne parla il producer della serie Atlus

La serie di Persona è particolarmente apprezzata per lo stile artistico con cui ogni capitolo viene fortemente caratterizzato dai suoi creatori. Secondo il producer del franchise, nel futuro di Persona potrebbe esserci lo zampino dell'Intelligenza Artificiale anche dal punto di vista estetico.

In una recente intervista, il produttore di Persona, Kazuhisa Wada, ha affermato di essere personalmente interessato ai progressi dell'IA: "Penso che la tecnologia alla base delle illustrazioni IA sarà molto utile in futuro. Ad esempio, quando si presentano idee approssimative, un'IA può produrre continuamente un'idea dopo l'altra, qualcosa con cui un singolo artista potrebbe avere difficoltà", spiega Wada.

Il producer, quindi non si affiderebbe totalmente alle mani dell'Intelligenza Artificiale, ma utilizzerebbe volentieri gli spunti ricevuti in un primo processo di creazione di concept art, e non impiegarlo direttamente nella realizzazione del prodotto vero e proprio. "Quindi penso che per la formazione iniziale di concetti e idee, potremmo usare subito l'IA. Il nostro team artistico ha discusso della propria volontà di implementare l'IA", ha concluso, lasciando intuire che Atlus è già alle prese con i primi esperimenti con l'Intelligenza Artificiale in campo artistico.

In attesa che la software house giapponese tolga finalmente i veli a Persona 6, abbiamo nel frattempo ricevuto l'annuncio legato a Persona 5 Phantom X, nuovo capitolo destinato ai dispositivi mobile.