Producer di Wolfenstein 2: Xbox One X setterà nuovi standard per i giochi

In un'intervista pubblicata sull'ultimo numero di Official Xbox Magazine UK, il producer diJerk Gustafsson ha tessuto le lodi di, affermando che la nuova consolesetterà nuovi standard per i giochi del prossimo futuro.

"È una macchina super potente, la versione Xbox One X di Wolfesntein 2 gira alla perfezione e con un impatto visivo fantastico. Il nostro obiettivo era proprio quello di sfruttare la potenza della console per offrire la miglior presentazione possibile. Tutto quanto, dal sistema di illuminazione alla qualità grafica, si avvicina di molto alle prestazioni di un PC di fascia alta.

Se hai la possibilità di sviluppare giochi che possano girare a 4K, con un risultato grafico così fantastico, ovviamente non vuoi lasciare sfuggirti l'opportunità. In questo senso, Xbox One X setterà nuovi standard per i giochi che verranno." dichiara il producer di Wolfenstein 2 The New Colossus.

Cosa ne pensate delle parole espresse da Jerk Gustafsson? Con l'occasione vi riproponiamo la nostra Recensione di Xbox One X.