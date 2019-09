Il produttore di Contra: Rogue Corps non esclude un futuro ritorno al 2D

Nobuya Nakazato, produttore esecutivo di Contra: Rogue Corps, in una recente intervista è tornato a parlare del futuro della storica serie targata Konami, non escludendo un possibile ritorno alle due dimensioni.

Contra: Rogue Corps, è stato presentato in occasione dell'edizione 2019 dell'E3 di Los Angeles ed il suo lancio è imminente: il titolo infatti farà il suo debutto il prossimo 26 settembre su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Rogue Corps segna per la serie un inaspettato ritorno alle tre dimensioni dopo Neo Contra pubblicato nel 2005 su PlayStation 2.

Intervistato dai colleghi di dualshockers.com, Nobuya Nakazato non ha però escluso un futuro ritorno in 2D della serie: "Amo i giochi in 2D e l'idea di farne di nuovi mi piace ma, semmai dovessi impegnarmi nello sviluppo di un nuovo titolo bidimensionale dedicato a Contra, questo dovrebbe presentare degli elementi di gameplay innovativi. Non voglio realizzare un gioco soltanto per aggiornarne il comparto grafico, deve avere qualcosa di diverso rispetto al passato".

Nakazato ha partecipato in passato allo sviluppo di Contra III: The Alien Wars e Rocket Knight Adventures.

Konami ha svelato i primi dettagli relativi al supporto post-lancio di Contra: Rogue Corps, inclusi alcuni dei contenuti che saranno presenti nel Season Pass. Una versione demo del nuovo Contra è già disponibile per i possessori di PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch.