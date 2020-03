Il produttore di Final Fantasy 7 Remake vorrebbe realizzare un remake del quinto capitolo

Final Fantasy 7 Remake è entrato in fase gold e la data d'uscita s'avvicina sempre più. Con i lavori ormai giunti alla loro conclusione, i creatori stanno finalmente la possibile di discutere del gioco (e di molto altro) con i membri della stampa internazionale.

Durante una recente intervista concessa ai colleghi di GameReactor, ad esempio, il produttore di Final Fantasy 7 Remake (e director dell'originale) Yoshihori Kitase ha confessato che gli piacerebbe realizzare un remake di Final Fantasy 5... se i soldi non fossero un problema. "Ok, prima di tutto, dovete promettermi che non scriverete un articolo dicendo che 'Square Enix sta facendo il remake di questo e di quello'... è solo un'opinione personale. Detto ciò, il primo Final Fantasy al quale ho lavorato è stato Final Fantasy 5, che non è ancora stato rifatto con un approccio più realistico, pertanto credo che sarebbe davvero interessante realizzare un remake di FF5 un giorno".

Niente di ufficiale quindi, ma l'intenzione da parte di uno dei creatori dell'originale c'è tutta. Starù a Square Enix valutare la fattibilità del progetto. A voi piacerebbe giocare ad un remake di Final Fantasy 5? In una recente intervista, Kitase ha confessato che gli piacerebbe riportare in auge anche la serie Parasite Eve. A proposito di Final Fantasy 7 Remake, ricordiamo che la pubblicazione è prevista per il 10 aprile in esclusiva temporale di un anno su PlayStation 4 e PS4 Pro.