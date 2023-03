Il produttore di Lady Gaga e Beyoncé fonda Genpop Interactive e sviluppa uno sparatutto

A margine della Notte degli Oscar 2023, BloodPop ha sorpreso il proprio pubblico annunciando il suo ingresso nell'industria videoludica: il produttore di artisti del calibro di Lady Gaga, Beyoncé e Grimes ha fondato Genpop Interactive, una software house che sta già realizzando il suo primo videogioco.

La nuova attività imprenditoriale avviata dall'eclettico musicista e produttore discografico statunitense lo vedrà collaborare con Ed Fries, co-creatore della prima console Xbox, e l'azienda giapponese Good Smile Company per dare forma a un progetto che, a detta dello stesso BloodPop, "sarà al centro della prossima generazione di musica, moda e cultura dei videogiochi".

Le fucine creative di Genpop Interactive contano già 25 membri tra sviluppatori, programmatori e autori: il primo gioco di BloodPop sarà uno sparatutto multiplayer in terza persona. Il sito ufficiale della nuova software house del produttore di Lady Gaga e Beyoncé non svela ulteriori dettagli su questo progetto, eccezion fatta per dei bozzetti che ritraggono i personaggi e per un passaggio in cui il team Genpop spiega che il loro prossimo titolo sarà caratterizzato da "animazioni, movimenti e meccaniche di combattimento innovative".

Sempre dal sito ufficiale di Genpop Interactive apprendiamo che i 25 sviluppatori che accompagneranno BloodPop in questa sua nuova attività videoludica provengono dalle maggiori realtà del settore e hanno contribuito a dare forma a titoli come League of Legends, Halo Infinite, Call of Duty, Magic Arena, Minecraft e tanti altri.