Il produttore di Project Zero vorrebbe creare un nuovo episodio per Switch

È dal 2014 che non esce un nuovo capitolo di Project Zero, celebre serie horror di Koei Tecmo nata su PlayStation 2 nel 2001 e conosciuta con i nomi Zero in Giappone e Fatal Frame in America. L'ultimo episodio, sottotitolato Maiden of Black Water è uscito sulla ben poco diffusa Nintendo Wii U.

In ogni caso, sembra che uno dei suoi creatori sia intenzionato a riportarla in auge. Stiamo parlando del produttore Keisuke Kikuchi, che ha recentemente avuto modo di parlare con la redazione di Nintendo Everything. Nonostante sia impegnato su Fairy Tail RPG, in uscita nel 2020 su PC, PlayStation 4 e Switch, Kikuchi confessato che vorrebbe sviluppare un nuovo Project Zero per la console ibrida, per poterne sfruttare le sue caratteristiche distintive. "Sì, voglio creare un Project Zero su Nintendo Switch. Credo che sarebbe incredibilmente divertente giocare con la console in modalità portatile muovendosi in giro".

Il rapporto tra la serie e le console di Kyoto è cominciato nel 2008, quando è stato pubblicato Zero: Mask of the Lunar Eclipse in esclusiva per Nintendo Wii, un gioco che purtroppo non ha mai varcato i confini del Sol Levante. Nel 2012 è toccato a Project Zero 2: Wii Edition, mentre nel 2014 al già citato Project Zero: Maiden of Black Water.