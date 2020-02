La produzione di Ring Fit Adventure in Cina subirà un rallentamento

Nintendo of Japan ha diffuso un comunicato stampa per avvisare di possibili ritardi nella distribuzione di Nintendo Switch e dei Joy-Con in Giappone: le linee di produzioni in Cina potrebbero infatti subire rallentamenti a causa del diffondersi del Coronavirus, lo stesso accadrà per Ring Fit Adventure.

Nel comunicato viene spiegato come "la produzione e la distribuzione di Ring Fit Adventure subirà ritardi inattesi", Ring Fit Adventure è da mesi uno dei giochi per Nintendo Switch più venduti in Giappone con oltre 600.000 copie distribuite e risulta attualmente sold-out presso tutti i principali rivenditori. Nintendo si scusa per l'accaduto ma non può molto per risolvere la situazione, la compagnia spera che la produzione possa riprendere di Switch e di Ring Fit Adventure possa riprendere al più presto.

Il mercato occidentale non sembra colpito da questo rallentamento nella produzione, come fatto notare però da Daniel Ahmad circa il 96% delle console Switch, PS4 e Xbox distribuite in Nord America nel 2019 sono state prodotte in Cina.

Non ci resta che attendere per capire se anche altre compagnie come Sony, Apple, Huawei, Samsung o Microsoft riscontreranno gli stessi problemi di Nintendo, la casa di Kyoto si è detta dispiaciuta per questa situazione ed ha dimostrato piena solidarietà nei confronti del popolo cinese.